Anderlecht-Standard is een risicomatch. Op 23 oktober werd de Clasico op Sclessin nog stopgezet nadat de boze RSCA-aanhang vuurpijlen, rookbommen en stoeltjes op het veld gooide. Na die incidenten werden slechts drie daders geïdentificeerd. Is dat niet weinig? Wij gingen na waarom de jacht op dit soort hooligans zo moeilijk is. Philippe Boucar, de commissaris van de Brusselse politiezone Zuid, is onze gids.