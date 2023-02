First lady hint naar tweede ambtstermijn voor Joe Biden: “Zijn werk is nog niet af”

Eigenlijk is er niet veel anders meer te doen dan te beslissen waar en wanneer Joe Biden zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen zal aankondigen. Dat gaf first lady Jill Biden aan tijdens haar bezoek aan de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

De huidige Amerikaanse president heeft al langer duidelijk gemaakt dat hij de intentie zou hebben om zich opnieuw kandidaat te stellen. Zijn vrouw gaf eerder ook al hints en zou begin december tijdens een diner met de Franse president Emmanuel Macron verklapt hebben dat Biden opnieuw zal deelnemen aan de verkiezingen. Maar tot nu toe kwam er nog geen officiële aankondiging vanuit het kamp-Biden.

De president heeft het vooral moeilijk met de kritiek op zijn leeftijd. Biden, de oudst verkozen Amerikaanse president ooit, is momenteel 80 jaar oud en zou tegen het einde van zijn tweede ambtstermijn 86 jaar zijn.

Maar toch zou hem dat niet tegenhouden. “Hij zegt dat hij er nog niet mee klaar is”, zei first lady Jill in Nairobi. “Hij is nog niet klaar waar hij mee gestart is. En dat is wat belangrijk is. Hoe vaak moet hij dat nog zeggen voordat jullie het geloven?”

Verwacht wordt dat Biden in april zijn mogelijk kandidatuur zal aankondigen. (sgg)