16 maanden oude baby weegt evenveel als achtjarige: “Soms laat ik hem kleren dragen van zijn vader”

De ouders van de zestien maanden oude Muhammad Kenzi Alfaro staan voor een raadsel. De baby uit het Indonesische Bandung weegt maar liefst 27 kilogram, wat evenveel is als een achtjarige. En dat is geen eenvoudige situatie voor zowel de ouders als de jongen zelf.

Zijn bolle wangen en vetrolletjes aan zijn armen en benen tonen onmiddellijk hoe ernstig de situatie is. Door zijn gewicht past Kenzi niet meer in zijn kinderzitje, terwijl de ouders veel moeite hebben om het kind nog te dragen. “Zijn vader is niet breed, waardoor Kenzi soms zijn kleren draagt”, vertelde moeder Pitriah onder meer. Ook luiers draagt de baby nog, maar in een XXXL-formaat. Én enkel ’s nachts: “Om geld te besparen.”

Opmerkelijk: bij zijn geboorte woog Kenzi ‘amper’ 4,5 kilogram, wat zwaar is, maar niet uitzonderlijk. Zijn ouders vermoeden dan ook dat hij mogelijk onderliggende gezondheidsproblemen heeft. Momenteel ondergaat de jongen testen in een lokaal ziekenhuis om hem te helpen gewicht te verliezen.

