Belgian Lions houden WK-droom levend na demonstratie in Engeland

De Belgian Lions mogen blijven dromen van een eerste WK-deelname. De Lions wonnen immers overtuigend en na een schitterende prestatie van Groot-Brittannië en het reeds gekwalificeerde Griekenland won na één verlenging van Servië. Dat maakt dat maandag op de slotspeeldag van de WK-kwalificatieronde in poule I beslist wordt wie na Letland en Griekenland het derde WK-ticket grijpt. De Belgian Lions ontvangen in de Mons Arena Turkije en moeten winnen. Servië moet dan weer in eigen midden verliezen van Groot-Brittannië. Een scenario dat zich waarschijnlijk niet zal voltrekken. De Serviërs zijn immers veel sterker dan de Britten. Het WK 2023 gaat door van 25 augustus tot 10 september in Indonesië, Japan en Filipijnen.