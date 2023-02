3X3 Lit Quest La Rochelle: Team Antwerp naar kwartfinale

Zonder Thibaut Vervoort, maar met Dennis Donkor, Nick Celis, Caspar Augustijnen en Bryan De Valck nam Team Antwerp, de nummer drie van de wereld, in poule A een valse start en verloor met 21-12 van het Sloveense Hangzhou. In de tweede groepswedstrijd vonden de Sinjoren wel hun ritme en wonnen met 22-12 van Duitsland U21. In de kwartfinale wacht zaterdag (16u15) het Franse Versailles. Op dit toernooi in La Rochelle krijgt de winnaar meteen een ticket voor een challenger in de World Tour en 1.200 euro. 3X3 FIBA presenteerde ondertussen de kalender voor 2023. Naast het EK (Jeruzalem/Israël, WK (Wenen, Oostenrijk) en de European Games in het Poolse Krakau voor landenteams (3X3 Lions) zijn er maar liefst over de ganse wereld 2 Super Quests, 20 Challengers en 14 World Tour toernooien. De eerste World Tour gaat door op 29 en 30 in Japan in Utsunomiya. De apotheose is weer op 9 en 10 december in Dubai. Team Antwerp, dat Raf Bogaerts (Gembo) weer zag terugkeren naar het 5X5 basketbal, wil ook in 2023 schitteren en vooral de poort naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs openen. In Tokio werden ze na een knap parcours knap vierde.