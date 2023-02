Vlinder fladdert naar huis in ‘The masked singer’, maar heeft wel al single klaar: “Ik wil graag mijn zangcarrière uitbouwen”

Opgelet, spoilers! Deze week nemen we voor de eerste keer afscheid van een vrouw in ‘The masked singer’. Daarmee komt er een einde aan het verhaal van Vlinder. En ook enkele speurders hadden het voor de eerste keer bij het rechte eind. “Het is jammer dat ik de eerste vrouw ben die eruit ligt, maar ik ben heel blij dat ik heb meegedaan.”

De futuristische Vlinder moest het vrijdag opnemen tegen Hippo. Dat deed ze met haar eigen versie van de dancehit ‘Crazy what love can do’ van David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson. Achteraf bleek het nummer een duidelijke tip te zijn, want niemand minder dan DJ, influencer en zangeres Anouk Matton (30) zat achter het masker.

(lees verder onder de video)

Met haar vertrek is Matton de eerste vrouwelijke afvaller van het programma. “Ik was best teleurgesteld toen ik dat besefte”, vertelt Matton. “Maar ik ben superblij dat ik heb meegedaan. Ik heb zoveel liefde gekregen van de speurders en het publiek. Dat geeft enorm veel zelfvertrouwen.”

Het avontuur van ‘The masked singer’ stopt hier voor Matton, maar haar zangcarrière zet ze nog niet on hold. “Ik heb zo genoten van de zanglessen en de optredens, dat ik meteen na mijn deelname de studio ben ingekropen”, vertelt Matton. “Ik wil graag mijn eigen zangcarrière uitbouwen. Op 10 maart komt mijn eerste Nederlandstalige single ‘Neem ik je mee’ uit, misschien wel het begin van mijn Nederlandstalig pad.”