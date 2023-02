Arnaud De Lie (20) en broer Axel (23) delen allebei de liefde voor de boerenstiel én de fiets: “We steunen elkaar door dik en dun. Ik ben de stier, hij is het kalfje”

De ene zet zijn tanden in de Omloop en Kuurne, de andere rijdt dit weekend de kermiskoers in Villers-le-Temple. De broers De Lie liggen allebei onder contract bij Lotto-Dstny. De jongste, Arnaud (20), ontpopte zich in een mum van tijd tot het uithangbord van de ploeg én een van de grootste talenten in het peloton. De oudste, Axel (23), krijgt bij het Development Team de kans om af te toetsen of er ook voor hem een profcarrière inzit. Sportief gaapt er nog een kloof tussen de twee, maar de liefde voor de fiets en de boerenstiel delen ze.