Poolse Julia is niet vermiste Madeleine McCann, bevestigen politie en familie: “Ze wilde altijd populair zijn”

De Poolse Julia Wendel is niet de vermiste Britse Madeleine McCann. De jonge vrouw beweerde op sociale media dat zij de vermiste kleuter is, maar volgens de Poolse politie klopt haar versie van de feiten niet. De familie van de vrouw heeft ondertussen laten weten dat ze psychische problemen heeft en zit verveeld met de situatie.

Het verhaal van het 21-jarige meisje klopt niet. Dat zegt zowel de Poolse politie, als de familie van het meisje. Julia richtte een week geleden een Instagram-account op met de naam @iammadeleinemccann. Daarop vertelt ze dat ze denkt dat zij Maddie McCann is. Het Britse meisje verdween in 2007 kort voor haar vierde verjaardag uit een gehuurde vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz.

Doorheen de jaren passeerden talloze theorieën de revue over de verdwijning van het meisje. De meest concrete is die van Christian Brückner. De Duitser werd in oktober van vorig jaar formeel aangeklaagd voor het seksueel misbruik van vijf kinderen, maar Maddie McCann is daar niet bij. Daarvoor ontbreekt hard bewijs. Het lichaam van het meisje werd namelijk nooit gevonden.

Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen naar voren zijn gekomen en geclaimd hebben dat ze het verdwenen meisje zijn. Ook Julia Wendel. Zij begon haar verhaal te delen nadat ze haar grootmoeder ‘iets’ had horen zeggen. Wat dat ‘iets’ is, zegt ze niet. Maar het had de jonge vrouw alleszins aan het denken gezet. Daarom startte ze een onderzoek en dat deelde ze afgelopen week met de wereld. Op haar Instagramaccount beweert ze seksueel misbruikt te zijn geweest in haar jeugd en zegt ze dat ze geen foto’s te zien krijgt uit haar jeugd of van haar mama tijdens de zwangerschap. Haar ouders willen haar geen antwoorden geven, klinkt het. Ook verwijst ze naar fysieke gelijkenissen, zoals dezelfde zeldzame oogafwijking. De jonge vrouw zegt zelfs dat ze een DNA-test wil afleggen.

“Ze is onze dochter”

Maar volgens de Poolse politie klopt het verhaal van Julia niet. “Het onderzoek dat in dit stadium wordt uitgevoerd door politieagenten van het provinciale hoofdbureau van de politie spreekt de door de vrouw gepresenteerde versie van de feiten tegen. Toegegeven, de activiteiten zijn nog gaande, maar het kan al worden uitgesloten dat deze versie waar is,” vertelde de politie aan de Poolse krant Gazeta.pl.

Ook de familie van het meisje ontkracht de feiten. In een statement in de Poolse Facebookgroep ‘Zaginieni przed laty’, waarin verhalen van vermiste mensen gedeeld worden, zei de familie dat Julia hun “dochter, kleindochter, zus, nichtje en stiefdochter” is.

“We hebben herinneringen, we hebben foto’s. Julia bezit deze foto’s ook, omdat zij ze samen met haar geboorteakte uit het ouderlijk huis heeft meegenomen, evenals talrijke rapporten uit ziekenhuizen”, schrijft de familie. “We hebben altijd geprobeerd alle situaties die met Julia gebeurden te begrijpen. Talloze therapieën, medicijnen, psychologen en psychiaters. Ze werd niet alleen gelaten. Bedreigingen door Julia aan ons adres, haar leugens en manipulaties. Activiteiten op het internet. We hebben het allemaal gezien, en we hebben geprobeerd het te voorkomen, uit te leggen, we hebben haar gevraagd te stoppen.”

De familie legt uit dat ze altijd geprobeerd hebben om de jonge vrouw erbovenop te helpen, maar Julia is meerderjarig. Ze trok uit huis en weigert verdere behandeling, zegt de familie.

“Julia wilde ooit zangeres worden, een model. Ze wilde altijd populair zijn. Wat er nu gebeurt, heeft haar 1 miljoen volgers opgeleverd. Het internet vergeet niet. Het is duidelijk dat Julia niet Maddie is”, klinkt het. “We zijn kapot van de huidige situatie.”

