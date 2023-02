Internationaal Olympisch Comité dreigt boksen op Olympische Spelen in Parijs te schrappen

Maar als het van het IOC afhangt komt daar mogelijk al in 2024 een einde aan op de Olympische Spelen in Parijs. Het Uitvoerend Comité van het IOC weigerde in 2020 immers het IBA (International Boxing Association) toe te laten als organisator van de bokscompetities op de OS 2024. En organiseerde boksen op de OS in Tokyo (2020 gepland maar wegens corona verschoven naar 2021) dan maar zelf.

De Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Canada, Zweden, Nederland, Tsjechië en Zwitserland hebben al gedreigd om hun boksers niet naar de Wereldkampioenschappen te sturen, die van 15 tot 26 maart worden gehouden in het New Delhi. Dit vanwege deelname van Russische en Wit-Russische boksers, die onder hun vlag en volkslied zouden boksen. Het IOC gaat ook niet vrijuit, want voorzitter Bach probeert toch Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag te laten deelnemen aan de Spelen in Parijs. Tot grote woede van Wladimir Klitschko, Olympisch kampioen in 1996, jarenlang wereldkampioen zwaargewicht bij de profs en in deze vooral Oekraïner.

© VDB

En dat alles omdat wegens de wijdverbreide corruptie onder rechters en scheidsrechters tijdens het boks evenement op de OS in Rio de Janeiro (2016), het IOC de IBA (toen bekend als AIBA) als organisator schorste. De afgelopen maanden heeft het IOC dus gedreigd de sport volledig uit het programma van Parijs 2024 te schrappen als de IBA sportieve en financiële corruptie niet bant uit haar werking. Het feit dat IBA het grootste deel van haar sponsorgelden via de Russische oliemaatschappij Gazprom krijgt, is een punt dat voortdurend in vraag wordt gesteld door de critici van de als corrupt bestempelde Russische IBA-voorzitter Umar Kremlev.

Dat het ICO haar dreiging ook daadwerkelijk zal uitvoeren, lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Want de OS 2028 worden in de Verenigde Staten georganiseerd en een tornooi zonder boksen op het programma is daar ondenkbaar.

Eventuele schorsing van boksen in Parijs kan ook voor ons land gevolgen hebben, want met Victor Schelstraete, Vasile Usturoi en (misschien) Oshin Derieuw hebben we drie ernstige OS-kandidaten die via de kwalificatie tornooien mogelijk een ticket voor Parijs kunnen versieren.