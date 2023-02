Door grote leugen toe te geven, kwam waarheid aan het licht: plotwending op proces dat heel Amerika in de ban houdt

De moordzaak tegen Alex Murdaugh is een nationale obsessie geworden in de VS. Honderdduizenden kijkers volgen de livestream van een proces over hebzucht, bedrog, oplichting, verslaving en een dubbele moord in een steenrijke familie uit het diepe Zuiden. Donderdag kregen de kijkers waar voor hun geld. Een plotwending waarin de beklaagde een leugen opbiechtte om de waarheid te vertellen.