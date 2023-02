Coach Jacques Borlée geeft Jonathan Sacoor veeg uit de pan: “Zijn hoofd volgt niet wat zijn lichaam kan. Hij moet echt veranderen”

Geen Jonathan Sacoor (23) bij de Belgian Tornados die volgend weekend voor een medaille lopen op het EK zaalatletiek in Istanbul. Niet omdat hij geblesseerd is. “Hij is helemaal niet klaar.” Vijf jaar kon de gewezen wereldkampioen bij de -20-jarigen zijn persoonlijk record niet verbeteren. Zijn coach, Jacques Borlée: “Mentaal doet hij maar wat, zo gaat het niet.” Sacoor: “Ik zoek nog altijd naar welk soort atleet ik ben. Dat is frustrerend maar dat is topsport.”