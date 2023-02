‘Game of Thrones’-actrice Maisie Williams en vriend uit elkaar

De Game of Thrones-actrice deelde donderdag een foto op Instagram stories waarbij ze schreef: “Reuben en ik hebben beslist onze relatie te beëindigen. “Sinds we elkaar 5 jaar geleden ontmoetten, is onze band altijd diep doorgetrokken in onze gedeelde, en afzonderlijke, creatieve carrières ... en dat zal zo blijven”, schreef ze. “We zijn zo dankbaar voor dit besluit, zodat we de magie, die we niet anders dan uitstralen, kunnen beschermen wanneer we onze hersens bij elkaar steken,” voegde ze eraan toe.

Williams sloot af met “Geen verdere vragen, we moeten onze kinderen (mijn hond) beschermen.”

De twee hielden hun liefdesleven erg privé tijdens hun relatie. Maar maakten in 2019 wel bekend dat ze een koppel vormden door een foto te delen op Instagram.

© Instagram

(sgg)