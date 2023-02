Nog geen spoor van verdwenen Emilia (75), zoekacties gaan zaterdag verder

Verschillende teams van vrijwilligers met speurhonden en hondengeleiders van de federale politie hebben vrijdag de hele dag intensief gezocht naar de vermiste 75-jarige Emilietta Chini uit de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen), maar van de dementerende vrouw ontbreekt nog altijd elk spoor. De familie meende haar vrijdag te herkennen op beelden van een camera aan een woning op de Faesschehoeveweg, maar dat is geen volledig zeker aanknopingspunt. Zaterdag gaan de zoekacties verder.

Zaterdag rond 10 uur verzamelen teams van de Vlaamse Reddingshonden België vzw en van BORG (Belgische Organisatie Reddingshonden Groepen) opnieuw aan het oud stationnetje op de Spoorwegstraat in Eisden-Tuinwijk om de bossen en andere gebieden uit te kammen. Er zal ook gezocht worden in de buurt van de Faesschehoeveweg en de Leopoldstraat, die meer richting Mechelen-aan-de-Maas gelegen zijn. Vrijdag zijn familieleden en vrienden al in de omgeving van de Leopoldstraat huis per huis afgegaan, voorlopig is nog geen concreet aanknopingspunt gevonden.

Het Mechelse Bos, het Lanklaarderbos en de gebieden van Terhills met de mijnterrils en de grote waterplas zijn vrijdag al quasi volledig met speurhonden afgezocht. Donderdag is de helikopter van de federale politie over die uitgestrekte omgeving gevlogen. De doorzochte gebieden werden op een landkaart met een rode stift gearceerd.

Zaterdag zouden speurhondenteams onder meer ingezet worden van aan De Salamander, een toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, en eventueel op de trekwegen langs het kanaal Zuid-Willemsvaart. Verder is alle hulp van vrijwilligers en wandelaars welkom om mee te helpen zoeken naar Emilietta Chini die sinds woensdagavond wordt vermist.

De lokale politie van Lanaken-Maasmechelen (LaMa) en de Cel Vermiste Personen van de federale politie geven de hoop niet op. Vrijdagavond rond 19.30 uur stond de centrale commandowagen van politie LaMa, een soort rijdend bureau met computers, nog altijd aan het stationnetje op de Spoorwegstraat in Eisden-Tuinwijk, vanwaar de zoekactie op het terrein gecoördineerd wordt. Dat stelde een reporter van Belga ter plaatse vast.