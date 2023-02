Na een geslaagd EK baanwielrennen en een week stage in Spanje lijkt Lotte Kopecky (27) klaar om bij haar wegdebuut de eerste Belgische winnares te worden van de Omloop het Nieuwsblad. In een nieuwe, meer aanvallende rol na de komst van Lorena Wiebes in haar team. “Ik wil deze wedstrijd op het einde van mijn carrière zeker eens gewonnen hebben.”