De bom is nu echt ontploft bij de Franse vrouwenploeg: boegbeeld stopt ermee om haar “mentale gezondheid” te bewaren

“Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen op dit niveau, niet langer ondersteunen”, aldus kapiteine en boegbeeld Wendie Renard op haar sociale media-kanalen. “Onder zulke omstandigheden ga ik dit WK niet spelen. Mijn gezicht kan de pijn verbergen, maar mijn hart doet pijn. Ik wil geen pijn meer hebben. Het is een trieste dag, maar een noodzakelijke beslissing om mijn mentale gezondheid te behouden.”

“Totale chaos”

Hoewel Renard haar naam niet specifiek noemt, is het duidelijk dat ze haar beslissing nam door de conflicten met bondscoach Diacre. Die laatste ligt al onder vuur sinds haar aanstelling in 2017. Sinds haar komst wordt het team geteisterd door interne spanningen. Haar eerste daad in 2017? De kapiteinsband van Renard afnemen, die op dat moment al vier keer de Champions League had gewonnen. Reden? Diacre vond dat de verdediger niet even goed speelde voor Frankrijk als voor Lyon. Twee jaar later veroorzaakte Diacre opnieuw ophef. Toen het WK in 2019 in Frankrijk gespeeld werd, liet ze opkomend talent Marie-Antoinette Katoto uit de selectie. Nochtans was die op dat moment al topscorer in de Ligue 1 met 22 goals. Resultaat: Frankrijk moest al in de kwartfinales zijn koffers pakken. Er werd overigens ook nog geen prijs gepakt onder Diacre...

En toen begon het gerommel pas echt. Na kritiek op Eugenie Le Sommer, de Franse all-time topscorer, reageerde Gaetane Thiney volgens Diacre net iets te fel. Gevolg: uit de selectie. Le Sommer zou later zelf passen voor Les Bleus, net als Amandine Henry en Sarah Bouhaddi. “Een prijs pakken is met deze coach volgens mij onmogelijk. Het is een zeer, zeer negatieve omgeving”, zei Bouhaddi daar achteraf over. “Ik heb tijdens het WK speelsters zien huilen in hun kamer. Ikzelf huilde ook soms. Het was totale chaos”, aldus Henry in een statement.

In september 2021 werd Wendie Renard dan opnieuw benoemd tot kapitein van Les Bleues, maar ook dan bleef de onrust aan. PSG-speelster Kheira Hamraoui werd in diezelfde periode brutaal geslagen door twee gemaskerde mannen. Haar ploegmaat bij PSG en Les Bleues, Aminata Diallo, werd gearresteerd op verdenking van het organiseren van de aanval. Ze werd zonder aanklacht vrijgelaten, maar er was onherstelbare schade aangericht tussen beide speelsters. Het Franse nationale team raakte verdeeld en er ontstonden verschillende ruzies in de nasleep van dat voorval.

Steun

Later lieten ook Marie-Antoinette Katoto en Kadidiatou Diani weten dat ze “tot er noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd” niet langer voor Les Bleus willen spelen. Onder andere Ada Hegerberg - ex-winnares van de Gouden Bal - liet in een bericht weten dat ze Renard steunt in haar strijd voor mentale gezondheid.

Het WK voor vrouwen vindt van 20 juli tot 20 augustus plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Frankrijk is ingedeeld in een groep met Brazilië, Jamaica en Panama.