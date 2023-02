Fans nemen het even over van Lewis Capaldi wanneer die op het podium last krijgt van Tourette-symptomen — © Newsflare

Een speciaal moment tijdens het optreden van Lewis Capaldi in Frankfurt. De artiest zong er dinsdag zijn hit ‘Someone You Loved’ toen hij plots last kreeg van Tourette-symptomen. Capaldi moest door de tics in zijn nek en schouder even stoppen met zingen, maar het publiek vulde die stilte subliem op. Luidkeels zongen ze het refrein mee terwijl de Schotse zanger zijn kalmte kon herwinnen.