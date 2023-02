Paris Hilton vertelt voor het eerst over verkrachting op 15-jarige leeftijd: “Ik zie hem nog bovenop me zitten”

Paris Hilton (42) vertelde al eerder over haar moeilijke jeugd en hoe ze mishandeld werd op een kostschool. In een nieuw interview met Glamour UK deelt ze nu dat ze eerder ook slachtoffer was van seksueel geweld. Toen ze 15 was, werd ze verkracht door een oudere man die iets in haar drankje deed.

“Ik denk dat ik zoveel dingen heb meegemaakt dat ik een vechter ben”, vertelt Hilton in het interview. Daarmee verwijst ze onder andere naar de mishandeling die ze als tiener meemaakte op verschillende scholen voor probleemjongeren, waarover ze al eerder openhartig sprak in haar YouTube-documentaire ‘This Is Paris’. Maar daar stopt het blijkbaar niet.

Hilton werd op 15-jarige leeftijd al eens ongepast benaderd door een leerkracht, dat heeft ze nu bekendgemaakt. Verder dan kussen kwam het op dat moment niet, omdat haar ouders hem betrapten. “Maar als mijn ouders niet waren aangekomen, stel je voor wat hij zou hebben geprobeerd.”

Na het incident ging de jonge Paris Hilton bij haar grootmoeder in Palm Springs wonen. In de meeste weekends keerde wel terug naar Los Angeles en trok dan vaak met vrienden naar een plaatselijk shoppingcenter. Daar maakte ze opnieuw iets gelijkaardigs mee.

Ze sprak met Glamour UK over hoe oudere mannen hen daar soms aanspraken. “En toen op een dag, nodigden ze ons bij hun thuis uit.” Een van die mannen drong haar wijn op, waar hij volgens haar Rohypnol bij gedaan had, zo vertelt ze. “Ik had misschien één of twee slokjes op en begon me meteen duizelig en wazig te voelen.”

Toen ze wakker werd, voelde ze aan dat er iets gebeurd was. “Ik herinnerde het me. Ik heb visioenen van hoe hij bovenop me zit, mijn mond bedekt en ‘je droomt, je droomt’ in mijn oor fluisterde”, zegt Hilton. Ze schaamde zich voor wat ze meegemaakt had en keerde zich in zichzelf. Niet veel later vertrok ze naar een kostschool.