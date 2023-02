Herman Brusselmans deelt eerste foto van zoontje Roman: “Roos en boos”

“Roos en boos”, klinkt het bij het kiekje. In een roze pakje kijkt de baby Brusselmans inderdaad maar een beetje bedrukt. De kleine Roman kwam woensdagmiddag ter wereld. “Om 20 over 2”, vertelde Brusselmans. “Het is een gezonde baby. Zowel zoon, moeder als vader zijn in grootse vorm. En zeer, zeer gelukkig. Ik vind het gewoon fantastisch.”

© RR

Voor Brusselmans en zijn vriendin Lena (34) is het hun eerste kindje samen. “Het was niet voorzien, niet gepland. Het is gewoon gebeurd, maar we zijn vooral erg gelukkig”, klonk het toen het bekendraakte dat ze zwanger was. Al snel liet hij ook weten dat hun zoon Roman zou heten. “Ik snap niet waarom iedereen dat altijd wil verzwijgen tot na de geboorte. Ik vind dat zever.”