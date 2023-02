Hasselt

Sinds 17 januari is het in België verboden om nieuwe plastic wegwerpbekers op de markt te brengen. Alken-Maes en AB-InBev, de twee grootste brouwers in ons land, zetten deze zomer in op de herbruikbare beker, maar het ziet er naar uit dat nog niet alle grote evenementen daar klaar voor zijn. “Er is nog te weinig wascapaciteit”, zegt Aron Wils van AB InBev.