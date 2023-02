Andy Murray redt vijf matchpunten en knokt zich naar finale in Doha

De 35-jarige Schot versloeg de Tsjech Jiri Lehecka (ATP-52) in 2 uur en 29 minuten met 6-0, 3-6 en 7-6 (8/6) en redde daarbij vijf matchballen. In de derde set knokte hij zich van 3-5 terug tot 5-5, hoewel het bij 4-5 en 0-40 op de opslag van Lehecka over and out leek.

Zaterdag gaat Murray het hardcourt in de Qatarese hoofdstad op voor een finale tegen de winnaar van een partij tussen de Rus Daniil Medvedev (ATP-8) en de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-9. De tweevoudige olympische kampioen en drievoudige grandslamwinnaar gaat dan voor een 47e ATP-titel, de eerste sinds hij in 2019 in Antwerpen het European Open won.

Sindsdien bereikte hij nog twee finales. Vorig jaar werd hij zowel op het hardcourt van Sydney als het gras van Stuttgart runner-up.