Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: revanche voor Thibaut Courtois en onvervalste toppers in Duitsland en Frankrijk

De Omloop het Nieuwsblad, een paar toppers in de Jupiler Pro League en dan staan er in het buitenland ook nog een enkele topaffiches geprogrammeerd. Wij selecteerden naar wekelijkse gewoonte vijf wedstrijden die u dit weekend niet mag missen.

Courtois kan fout rechtzetten tegen ex-ploeg

Real Madrid boekte afgelopen dinsdag een straffe 2-5-zege op het veld van Liverpool in de Champions League. De Koninklijke zag Thibaut Courtois een zeldzame keer in de fout gaan. Zaterdag krijgt onze landgenoot een kans om zijn blunder recht te zetten tegen ex-ploeg Atletico. Als Real, tweede op acht punten van Barcelona, zich nog mengen in de Spaanse titelrace móét er gewonnen worden.

Real Madrid-Atletico Madrid, zaterdag om 18.30 uur

© REUTERS

Blues willen een nieuw blauwtje vermijden

Een Londense derby in de Premier League. Terwijl Tottenham met een vierde plaats nog volop meedoet voor een Champions League-ticket vergaat het de buren van Chelsea een stuk minder goed. De Blues konden al vijf wedstrijden op een rij niet meer tiende en staan pas tiende (!) in de Premier League. Tegen de Spurs hoopt Graham Potter dan ook eindelijk aan te knopen met een zege.

Tottenham-Chelsea, zondag om 14.30 uur

Duel om de leidersplaats in de Bundesliga

Union Berlin mag zich binnenkort opmaken voor een nieuwe confrontatie met zijn Brusselse naamgenoot in de Europa League. Maar eerst mag de focus nog even op de Duitse competitie. De ploeg uit de hoofdstad deelt de leiding in de Bundesliga met Borussia Dortmund en Bayern München. Zondag mag Union op bezoek bij die laatste in een rechtstreeks duel om de koppositie.

Bayern München-Union Berlin, zondag om 17.30 uur

Ten Hag kan sterke prestaties bekronen met eerste prijs

In Engeland is er dit weekend niet alleen Premier League-voetbal, maar wordt ook de finale van de Carabao Cup - beter bekend als de League Cup - gespeeld. Erik ten Hag heeft Manchester United opnieuw op de rails gekregen en kegelde deze week Barcelona nog uit de Europa League. Zondag kan hij die goeie prestaties ook bekronen met een eerste prijs. Dan zal er wel gewonnen moeten worden van Newcastle United, les nouveaux riches in Engeland.

Manchester United-Newcastle United, zondag om 17.30 uur

© EPA-EFE

PSG wil revanche tegen Marseille

In Frankrijk doen ze wel nog aan laatavondwedstrijden op zondag. Als die gespeeld worden door Paris Saint-Germain en Marseille klagen wij niet. PSG, nog steeds aan de leiding in de Ligue 1, verloor drie van zijn laatste vier wedstrijden, waaronder de 1/8ste finales van de Franse beker tegen… Marseille. L’OM, met onder meer Jupiler Pro League-oude bekenden Mbemba, Gigot en Malinovskyi in de rangen, staat tweede in de Franse competitie en hoopt zijn achterstand op PSG te verkleinen.

Paris Saint-Germain-Marseille, zondag om 20.45 uur