Wij spraken met Wonwoo Park, de Zuid-Koreaanse bedenker van ‘The Masked Singer’: “Eén zender zag wel iets in het programma. Maar dan zonder de maskers”

Er valt niet te ontsnappen aan ‘The Masked Singer’, de zangwedstrijd op tv waarin bekende mensen zich verstoppen achter maskers. Het idee is zo simpel als bonjour, al heeft de bedenker er jaren mee moeten leuren omdat niemand er brood in zag. Die bedenker is Wonwoo Park, een 49-jarige man uit Zuid-Korea die als kind dichter wilde worden en verzot is op het Eurovisiesongfestival.