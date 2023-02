Zweden zendt tiental Leopard-tanks naar Oekraïne, Duitsland levert vier extra tanks

Zweden gaat Leopard 2-tanks en luchtafweergeschut aan Kiev leveren. Dat is vrijdag, exact één jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne, meegedeeld door de Zweedse regering. Ook Duitsland zendt nog eens vier tanks naar Oekraïne.

De Zweedse minister van Defensie Pål Jonson meldt op een persconferentie dat er “ongeveer tien” tanks naar Oekraïne worden gestuurd. Het gaat om Leopards 2A5, wat volgens de minister vergelijkbaar is met de tanks die door Duitsland worden geleverd.

Zweden gaat Oekraïne ook voorzien van luchtafweersystemen IRIS-T en HAWK.

Met de toezegging voegt Zweden zich bij een reeks andere bondgenoten van Oekraïne die al besloten Leopard 2-tanks te leveren. Duitsland had vorige maand het licht op groen gezet voor de levering van de gevechtsvoertuigen. Die toestemming van Berlijn is nodig omdat de tanks in Duitsland zijn gemaakt.

Ook Duitsland zelf gaat het aantal tanks voor Oekraïne verder opvoeren. Er worden nog eens vier Leopard 2A6-tanks geleverd, zegt het ministerie van Defensie in Berlijn vrijdag. Kiev kan in totaal op achttien moderne tanks van Berlijn rekenen, verklaart Defensieminister Boris Pistorius aan Duitse media.