Hein Vanhaezebrouck zit vol vraagtekens voor trips naar Club Brugge en Istanbul: “Er waren tien veldspelers op training”

Na een korte nacht begon AA Gent aan de voorbereiding op de Slag om Vlaanderen. Hein Vanhaezebrouck kent ondertussen ook de volgende tegenstander in de Conference League. Toch is hij vooral bezig met de recuperatie van zijn spelers: “Ik heb veel respect voor mijn jongens. Ze blijven gaan, hoewel ze weten dat er een risico is op schade.”

Daags na de kwalificatie voor de 1/8-finales in de Conference League was het voor Hein Vanhaezebrouck en zijn team vooral wonden likken: “Van de 21 veldspelers hadden we er vandaag tien fitte op het veld staan, net genoeg om een team op te stellen. Vijf jongens zijn zeker out en zes anderen zijn twijfelachtig of sterk twijfelachtig. We zullen morgen zien wie we kunnen recupereren, anders zullen we ook weer moeten aanvullen met beloften.”

“Niet evident want zij spelen ook zondag maar morgen zullen ze zeker met ons meetrainen en nadien valt de beslissing wie er al dan niet met ons mee gaat naar Brugge”, aldus Vanhaezebrouck die geen namen wilde plakken op de spelers die zeker niet in aanmerking komen voor een selectie. “Ik ga geen namen vrijgeven want ik heb ook al gezegd dat er maar tien spelers konden trainen. Ik wil het onze tegenstander ook niet te makkelijk te maken.”

Toch blijft de Gentse coach ondanks de lastige werkomstandigheden heel sereen: “We zullen wel zien of we voldoende gerecupereerd zullen zijn. Die mentale boost helpt om dat herstel te bespoedigen. Je moet wel de realiteit onder ogen zien: het is niet omdat je wint dat je plots vijf uur later niets meer voelt van de geleverde inspanningen. Het zijn ook opeenvolgende inspanningen, match na match tot het uiterste gaan, dat laat zich voelen.”

“Je kunt dat wel telkens weer opbrengen maar iedereen heeft een breekpunt. En dat merken we ook wel echt. Jongens zoals Godeau die bij rust eigenlijk al aangaf dat hij last had, speelde toch verder maar nadien moest hij toch stoppen. Ik heb veel respect voor mijn jongens. Ze blijven gaan, hoewel ze weten dat er een risico is op schade.”

Anderzijds blijft een partij op bezoek bij Club Brugge een duel dat niemand wil missen: “Het is nooit maar eigenlijk ook altijd een ideaal moment om tegen Club Brugge te spelen”, hulde Vanhaezebrouck zich even in nevel. “Het blijft de rijkste en grootste club van het land. Het is er altijd heel moeilijk maar tegelijk is het altijd plezant om tegen de beste club van het land te spelen. Zeker de spelers werken zulke matchen graag af. Dat is bij AA Gent zo maar ook bij de andere ploegen.”

© BELGA

“Tegen de meervoudige landskampioen spelen, de laatste jaren zijn ze toch de grootste club van het land, daar kijkt iedereen naar uit. Een tik uitdelen? Daar zijn we niet mee bezig. We proberen klaar te zijn en dan zien we wel of dat genoeg zal zijn om hen iets in de weg te leggen of niet”, aldus Vanhaezebrouck die ook meteen met een kwinkslag het belang van de partij probeerde te kaderen. “Als je naar Brugge gaat, is dat voor iedereen hetzelfde: iedereen wint in Brugge.”

Een kwinkslag van de Gentse coach die dan weer ernstig vervolgde: “Het gaat zondag om de vierde plaats. Zij hebben die en willen deze behouden. Wij willen die graag in zicht houden. Standard is ook hoopvol, zelfs Westerlo ligt op de loer. Er zal nog veel gestreden worden voor die vierde plaats. We gaan proberen om een goed resultaat neer te zetten en dan zien we wel achteraf. Er resteren dan nog zeven matchen.”

Ondertussen is het heel onrustig in Brugge en staat coach Scott Parker onder druk: “Hij heeft een grote groep. Ja, de namen veranderen wel wat maar de lijn blijft wel gelijk. Het is niet evident om de elf juiste namen te zetten maar dat is ook logisch. Ze hebben heel veel spelers en weinig afwezigen; dan kun je al eens veel meer roteren. Moesten wij die luxe hebben, had ik dat ook al vaker gedaan, zoals ik dat ook vroeger kon doen. Bij ons verandert er ook veel maar dan wel omdat er elke week wel iemand anders uitvalt”, klonk Vanhaezebrouck vol begrip voor zijn collega.

“Als je naar onze ploeg kijkt, zal er ook wel iemand anders uit noodzaak opgesteld worden. Het is hun probleem als ze nog zoeken maar volgens mij hebben ze toch al gevonden wat ze willen doen. Met momenten laten ze goede dingen zien en bij momenten is het wat moeilijker maar dat is voor veel ploegen zo. We zullen zien wat het zondag wordt.”

© BELGA

“Basaksehir maakt het Turkse topploegen moeilijk”

Tenslotte kwam Vanhaezebrouck ook nog even terug op het resultaat van de loting voor de 1/8-finales van de Conference League: “Elke tegenstander is interessant en moeilijk want je zit in de 1/8-finales van een Europees toernooi, dat is ook in de Conference League het geval. Er waren moeilijkere maar ook makkelijkere teams denkbaar. We zagen hen aan het werk tegen Antwerp, zij waren toen duidelijk beter.”

“Ik was echt onder de indruk van hun voetbal. Dit is een hoger niveau dan Konyaspor, dat is ook veelte lang geleden. Ze zijn nieuw aan de Turkse top en ze maken het die andere Turkse topploegen heel moeilijk. Het is altijd afwachten of het een heksenketel wordt. Ik vind het eerder een nadeel dat we eerst thuis spelen. Het wordt dus zaak om hier een goede uitgangspositie af te dwingen. Hopelijk kunnen we tegen dan enkele jongens recupereren. We spelen donderdag in Gent tegen hen, op zondag in Waregem en dan woensdag tegen hen in Istanbul. Dat wordt weer kort om te recupereren.”