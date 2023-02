Hasselt

De baksteen ligt de Belg tegenwoordig vooral zwaar op de maag. Rentevoeten stijgen, bouwmaterialen worden duurder en woningprijzen gaan door het dak. Is een eigen woning nog betaalbaar? Naast duiding en tips in de app geven we met SOS Wonen ook een keuken ter waarde van 25.000 euro weg.