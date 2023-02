Onze tv-tips: een gevaarlijke vrouw, vrouwen in de oorlog en een bizarre familie

Salt

VTM, za, 22.30u

Evelyn Salt is een CIA-agente die ervan wordt beschuldigd een Russische spion te zijn die van plan is de president van Rusland te vermoorden. Voldoende actie in deze ‘Koude Oorlog-thriller’ en ook meer dan voldoende plotwendingen waardoor het einde van de film in zicht komt voor je er erg in hebt. Hadden we al gezegd dat Angelina Jolie de hoofdrol speelt? (tove)

House of Hammer

TLC, zo, 21u

Armie Hammer was op weg om een grote ster te worden in Hollywood tot meer dan een jaar geleden diverse vrouwen hem beschuldigden van fysiek geweld, seksueel misbruik en zelfs kannibalisme. Blijkt dat de familie Hammer wel meer leden telt met opmerkelijk gedrag. Zo is er een agressieve vader en zelfs een psychopathische broer. Deze documentaire duikt in de duistere geschiedenis van de familie. (tove)

Verkracht aan het front

Canvas, za, 20.10u

De eerste getuigenissen van seksueel geweld, foltering en verkrachting door Russische soldaten kwamen al snel na de herovering van Oekraïense steden en dorpen. Weinige vrouwen durven te praten over wat ze meemaakten. Maar sommige overlevenden willen dat de wereld weet welke gruwel hen is aangedaan. Inge Vrancken trekt naar Oekraïne en naar Bosnië op zoek naar getuigen en overlevenden. (tove)