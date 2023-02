Rellen met tientallen leerlingen op Britse scholen tegen nieuwe toiletregels: “Het is hier toch geen gevangenis”

In enkele Britse scholen is vrijdag hevig protest ontstaan tegen nieuwe toiletregels. Tafels werden omgegooid, leerlingen braken hekken af en gooiden met wat ze maar konden vinden. Eén leerling raakte gewond. “Het is hier toch geen gevangenis”, reageren bezorgde ouders.

Van een rustige vrijdag was geen sprake op scholen in Cornwall, Yorkshire en Lincolnshire. Op sociale media circuleren al de hele dag beelden van grote groepen protesterende leerlingen. Ze roepen, schudden heel hevig aan hekken en kruipen op hoge omheiningen. Ze zijn kwaad, zo blijkt uit de reacties van hun ouders in sociale media. “Mijn dochter heeft me net gebeld en zei dat het protest uit de hand is gelopen. De studenten hebben tafels omgegooid en mogen nu niet meer naar buiten”, zegt een moeder bij Cornwall Live.

Op andere beelden is te zien hoe hekken afgebroken worden en hoe leerlingen ostentatief weigeren om naar de les te gaan. “Het is toch normaal”, zegt Natalie Hennessy bij Leeds Live. “Mijn zoon is het zo beu hoe hij behandeld wordt. Hij zegt dat hij zich continu gemanipuleerd voelt en dat school als een gevangenis voelt. Ik ben gedegouteerd.”

Toiletten

De heisa draait rond een nieuwe regel die volgens de directie van de middelbare scholen ingevoerd werd “om de veiligheid van de leerlingen te garanderen”, en om lesonderbrekingen te vermijden en spijbelen tegen te gaan. Die leerlingen mogen voortaan niet meer tijdens de les naar het toilet zonder toestemming van hun leerkracht. Behalve één zijn alle ruimtes met toiletten op school gesloten tussen de speeltijden door. Aan dat ene toiletlokaal staat de dag door een werknemer van de school, die erop toeziet dat er niemand zomaar binnenglipt of spijbelt tijdens de les. Een uitzondering is er voor meisjes die hun regels hebben. Zij moeten dat melden en krijgen dan een rode kaart, waarmee ze op elk moment naar het toilet kunnen.

De nieuwe regels kwamen er door het gedrag van een kleine groep leerlingen, aldus de scholen. Maar vanaf de invoering van de regels kwam er onbegrip van ouders en leerlingen. Zij vinden het een “mensenrecht” dat iedereen wanneer hij of zij dat wilt naar het toilet kan. Ze verenigden zich de voorbije dagen in Facebookgroepen en ook in de pers spuwden ze uitgebreid hun gal. Dat de scholen reageerden dat niemand de toegang tot het toilet geweigerd zou worden als die echt moet gaan, veranderde daar niets aan. Enkele reacties? “Scholen zijn toch geen gevangenissen”, “Moet mijn kind echt luidop in de les zeggen: ik heb diarree, krijg ik alsjeblieft een pasje om naar het toilet te gaan” of “Ze nemen onze mensenrechten af”.

Nog protest

Eerder deze week was in Rainford High School in St. Helens, Merseyside, ook al protest uitgebroken. Daar lagen nieuwe regels rond de uniformen aan de basis. Plots mochten de rokken van meisjes niet boven hun knieën uitkomen, en dat werd door mannen geïnspecteerd. Met veel heisa tot gevolg. “Dit is vernederend”, zeiden ouders van leerlingen in lokale media. “Mijn dochter kwam huilend thuis.” De school zei geen abnormale situaties met schoolpersoneel te hebben gezien of gerapporteerd.