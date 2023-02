Het huis van de familie Pustjens op de oever van de Maas in Nederland met zicht op Maaseik. — © Mark DREESEN

MAASEIK

De Vlaamse Waterweg wil een nieuwe brug over de Maas tussen Maaseik en Roosteren. Aan de overzijde van Maaseik, op grondgebied Nederland, komt de nieuwe brug vlak voor het huis van de familie Pustjens. “We zijn bezorgd over onze toekomst”, zegt de familie Pustjens in Roosteren.