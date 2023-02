Sprinter Jordi Meeus hunkert naar de stuntzege van de doorbraak: “Mijn motor wordt steeds groter”

Het moet toch eens lukken voor Jordi Meeus. Het is al te vaak net niet geweest. De 24-jarige Limburger wacht op die eerste grote zege om definitief uit de schaduw te treden van Vlaamse sprintbommen als Tim Merlier en Jasper Philipsen. Mogelijk in de Omloop het Nieuwsblad maar vooraI in Kuurne-Brussel-Kuurne ziet hij zondag een nieuwe kans. “Ik voel dat ik steeds meer overschot heb in de finale.”