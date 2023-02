Carnavalsgekte barst weer los in Heers

De editie van 2020, geteisterd door regen en wind, was voorlopig de laatste carnavalsstoet in Heers. Zaterdagnamiddag komt daar gelukkig verandering in: De Klompenridders konden dit jaar opnieuw een optocht samenstellen met liefst 45 groepen, waarvan negen uit de eigen gemeente. “De overige groepen komen uit de buurgemeenten, maar we verwelkomen er ook uit Vlaams-Brabant en Luik”, vertelt secretaris Joram Neven. “Prins Steve I zal, zoals de carnavalstraditie het wil, de stoet afsluiten met onze ridders. Zij worden voorafgegaan door jeugdprinses Zoë I en haar persoonlijke erewacht, de Jeugdraad van Elf.” Steve I en Zoë I kregen vorige zaterdag tijdens de machtsoverdracht in zaal De Bammerd de sleutel van de poorten van Heers en mochten de voorbije week over de gemeente regeren.

Parcours

De stoet vertrekt zaterdag om 14.11 uur in Rukkelingen-Loon op de Kranenberg en legt het normale traject af: Bovelingenstraat, Burgemeestersstraat, Darisstraat, Gelindenstraat, Kloosterstraat, Pepingenlaan, Dreefstraat, Bovelingenstraat, Breedpadstraat en Sweetstraat. De ontbinding vindt tussen 17 uur en 17.30 uur plaats in de Sweetstraat voor buurthuis De Schuur, waar ‘s avonds het feest helemaal losbarst op het grote carnavalsbal.

Verkeersbeperkingen

Vanaf 14 uur geldt er op het volledige parcours van de stoet een verbod voor alle verkeer, inclusief een stilstaan- en parkeerverbod. Het verkeer van Heers naar Waremme wordt omgeleid via de Heersestraat, de Middelheersestraat, de Opheersstraat, de Route Nationale 48 en de Chaussée de Nivelles. Op de Sweetstraat in Rukkelingen-Loon geldt er vanaf 20 uur door het carnavalsbal tijdelijk eenrichtingsverkeer in de richting van de Breedpadstraat. (frmi)