Oud-politicus Vic Anciaux (91) overleden, zoon Bert: “Zo dankbaar voor alles”

“Net afscheid genomen van ons vake. Zo blij en gelukkig met een leven vol inzet en plezier. Zo dankbaar voor alles”, zo schrijft zoon Bert Anciaux (Vooruit) op Twitter.

Vic Anciaux was van 1961 tot 2008 een gedreven politicus die vooral in Brussel actief was. Hij was lange tijd aangesloten bij de Volksunie en maakte in de laatste jaren van zijn carrière ook nog deel uit van Spirit. In 2004 stapte Anciaux in het huwelijksbootje met Marie-Paule Quix, een Brusselse partijgenoot.