Arnaud De Lie is topfavoriet voor Omloop het Nieuwsblad: “Waarom ik hier ben? Ik wilde geen sprint missen die ik kon winnen”

De toekomst van Lotto zag er vorig jaar eerder somber uit, maar een jaar later zien de kaarten er heel anders uit. Lotto-Dsnty staat zaterdag met twee favorieten aan de start van de Omloop het Nieuwsblad en misschien wel met een winnaar aan de finish. Krachtpatser Arnaud De Lie wordt ingelijfd in de wondere wereld van de Vlaamse klassiekers aan de zijde van ‘zorgende vader’ en leermeester Victor Campenaerts.

Arnaud De Lie is de uitgesproken topfavoriet voor de Omloop zaterdag. De renner wordt praktisch in ieders lijstje naar voren geschoven. “Maar ik ben dat niet”, zegt De Lie. “Andere ploegen proberen me die druk te geven maar ik zie nog veel andere sterke blokken: UAE en Jumbo bijvoorbeeld. Maar ik voel me goed en gemotiveerd, dus ik ben blij dat ik hier ben.”

Victor Campenaerts beaamt de woorden van De Lie: “Alle ploegen gaan gemotiveerd aan de start bij het begin van de klassiekers. Er zullen veel renners gebrand zijn op een overwinning. Ik verwacht dat ploegen zoals Jumbo, Quick Step en Ineos de koers zullen dragen.”

Arnaud De Lie op verkenning met Lotto-Dstny voor de Omloop. — © Peter Malaise

De sprinter van Lotto-Dstny voegde de Omloop pas toe aan zijn agenda na zijn succesvolle seizoenstart. “Waarom ik hier ben? Omdat ik niet wil zien dat er morgen een spurt is van vijftig man waar ik bij had kunnen zijn”, vertelt De Lie. “Ik heb ook parcourskennis en ik hou van de hellingen zoals de Bosberg en de Muur. Met de vorm van Bessèges, heb ik veel kans dat ik de hellingen goed overleef.”

Ook de voorspelde tegenwind zou een bondgenoot van De Lie kunnen zijn. “Niet alleen voor mij, want ook met tegenwind is het niet zeker dat het tot een sprint komt. Dan kunnen we nog altijd de kaart van Campenaerts trekken.”

Nog geen meester tacticus

Victor Campenaerts steekt zijn eigen ambities niet onder stoelen of banken. Vorig jaar kon Campenaerts als laatste de grote Wout van Aert volgen tot op de Bosberg. “Vorig jaar heeft me vertrouwen gegeven”, vertelt de uitgeweken Antwerpenaar. “Als je goed rijdt dan weet je dat je hier iets kan doen. De pech die ik toen heb gehad is ook geen garantie dat ik dit jaar gespaard word”, stelt Campenaerts. Ook zijn enthousiasme leek hem de nek om te wringen, maar dat ontkracht de renner. “Ik heb vorig jaar pech gehad door misschien te veel te doseren. Ik ben me pas sinds 2021 beginnen focussen op wegkoersen, dus ik ga niet zeggen dat ik meester tacticus ben, maar er zijn ook voordelen aan enthousiast rijden.”

Victor Campenaerts met gezonde ambities voor de Omloop. — © Peter Malaise

Toch benadrukt Victor Campenaerts dat de hele ploeg er klaar voor is. “Tactisch gezien kunnen we met veel renners heel ver geraken. Bijvoorbeeld Frederik Frison. Die reed in de Ruta del Sol met de besten omhoog, ondanks zijn 85 kilogram. Dat zijn allemaal paarden waar we op kunnen gokken.”

Vader en zoon, leermeester en leerling

Dat het vertrouwen groot is in de groep bewijzen de ambities, maar ook de sfeer zit goed. Afgelopen dagen werd er al veel geschreven over de ‘vader-zoonband’ tussen Campenaerts en De Lie. Maar ook leermeester en leerling zo blijkt. “Ik kan veel ervaring overdragen aan Arnaud. Ik ben een neuroot die me focust op alle details zoals voeding, training en dagindeling. Hij is een heel dankbare leerling die openstaat voor alles en heel leergierig is.”

Maar ook Campenaerts steekt veel op van zijn ploegmaat. “Arnaud is veel meer een winnaar dan mij. Ik kijk ernaar op hoe hij als jonkie direct koersen bij de profs wint. Dat heeft mij veel langer geduurd. Arnaud is gewoon een pure killer.”

