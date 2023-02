Grote opkomst van studiekiezers voor PXL op SID-in Genk

Vorige week konden de Limburgse studiekiezers opnieuw terecht op de SID-in in de Limburghal in Genk. Het was, omwille van Covid-19, van 2020 geleden dat de scholieren fysiek konden kennismaken met het hoger onderwijslandschap in Vlaanderen tijdens deze Studie- en informatiedagen. De online edities waren een nodige oplossing maar niets kan deze gesprekken in real-life vervangen.

"Niet enkel het aanbod aan opleidingen maar ook het persoonlijk gesprek is een sturende factor in dit studiekeuzeproces", zegt organisator Caroline Stevens van Hogeschool PXL. "Heel wat leerlingen zitten in deze periode nog in de verkennende fase en gingen op ontdekking in het enorm uitgebreide aanbod aan opleidingen. Toch viel ook op dat vele studiekiezers een duidelijke interesse hebben. Bij Hogeschool PXL mochten we verspreid over de drie dagen bijna 3.000 geïnteresseerde leerlingen ontvangen.""Er was een duidelijk interesse in onze nieuwe opleiding Toegepaste Psychologie. De lerarenopleiding blijft ook nog populair net als de opleiding Bedrijfsmanagement Allround. Ook de verhoogde belangstelling voor het kunstonderwijs was merkbaar aan de stand van onze PXL-MAD School of Arts. Onze PXL-mascotte PandiX was ook heel geliefd bij de bezoekers", besluit Caroline.