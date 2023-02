PXL-MAD School of Arts Hasselt toont werk van studenten in S.M.A.K. Gent

Voor het tweede jaar op rij kregen studenten van PXL-MAD School of Arts Hasselt de kans om één dag lang de vertrouwde campus in te ruilen voor de museale ruimtes van het S.M.A.K. Gent. Afgelopen maandag 20 februari 2023 - normaal gezien de wekelijkse sluitingsdag - opende het museum exclusief zijn deuren voor studenten en docenten van PXL-MAD.

Luk Lambrecht, coördinator Vrije Kunsten, legt uit: "Maar liefst 120 PXL’ers konden kiezen uit een aanbod van drie dagprogramma’s met lezingen van kunstenaars/ontwerpers Sara de Bondt, Wim Delvoye, Meggy Rustamova, Tina Gillen; een workshop met Collectief 019 Ghent; rondleidingen door de actuele tentoonstellingen in het Museum en bovendien een exclusieve rondgang door de niet voor het publiek toegankelijke depots van het museum. Deze laatste rondleiding werd vorig jaar door de aanwezige studenten erg gewaardeerd."Aan het einde van de dag volgde de vernissage van Liberation III met werk van studenten van PXL-MAD. De opdracht was een dynamisch-kunstzinnig kunstwerk te creëren gebaseerd op het artistiek project van Philippe Van Snick, waarvan momenteel een overzichtstentoonstelling loopt in het S.M.A.K. Zijn werk ‘3650 dagen/3650 nachten’ (1997) bestaat uit twee identieke pakken van exact 3650 bladen papier. De studenten Beeldende Kunsten van PXL-MAD reflecteerden op dit indringend mooie werk. De resultaten worden van 17 tot 26 februari 2023 getoond in het S.M.A.K. "Dergelijke ‘festivaldag' op een unieke en artistieke locatie daagt studenten uit om de campus te verlaten, confronteert hen met gerenommeerde kunstenaars en kunst. En laat hen toe om eigen werk binnen de muren van een topmuseum te tonen aan een geïnteresseerd publiek", besluit departementshoofd Erwin Goegebeur.Een selectie van deze expo zal tijdens Kunstennacht 2023 nog eens getoond worden in Z33 in Hasselt.