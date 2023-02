Vijf generaties in vrouwelijke lijn in Riemst

Suzanne Robijns (86) is de trotse stammoeder van vijf generaties in vrouwelijke lijn.

Vier generaties in één familie dat komt wel vaker voor, maar vijf generaties dat is toch wel een unicum en dat was een droom voor ma Suzanne. Met de geboorte van Mila op 2 januari is die droom werkelijkheid geworden. Op de foto: ma Suzanne Robijns (86), oma Josiane Moermans (66), omi Conny Maquoi (47), mama Rune Tits (21) en baby Mila Ernens (bijna 2 maanden).