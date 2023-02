‘VTM nieuws’ loopt in de soep, uitzending al na 10 minuten gestopt

Nieuwsanker Stef Wauters (55) was tien minuten bezig en had het over de eenjarige oorlog in Oekraïne, toen het plots misliep. Een graphic blokkeerde, waardoor het beeld een tijd bevroor. Nog vijf minuten was de boodschap ‘even geduld’ te zien, maar zonder aankondiging werd de nieuwsuitzending dan toch gestaakt. In de plaats kregen de kijkers het weerbericht, trailers voor VTM-programma’s en reclame.

Wat er precies aan de hand was, zoekt VTM nog uit. “VTM nieuws kampte vanmiddag met een technische storing waardoor de uitzending onderbroken werd”, klinkt het. “Het probleem wordt momenteel opgelost, voor het nieuws van 19 uur zou alles weer in orde moeten zijn.”(dvg)