Dit prachtig vijfsterrenhotel was vroeger een echte gevangenis: “Voor deze suite begaan we een moord”

Heb je je al eens afgevraagd hoe het is om in een cel te slapen? Berg dan snel al jouw criminele plannen op, want wij hebben het voor je uitgetest zónder een overval te plegen. Het Arresthuis in Roermond ging van kille gevangenis naar vijfsterrenhotel.

“Jullie hebben mooi weer meegebracht!”, Rianne Balkestein, hotelmanager bij Het Arresthuis, loopt ons met een brede glimlach tegemoet op de parking, wat vroeger de binnenplaats was waar gevangenen een luchtje konden scheppen. Het vijfsterrenhotel ligt op amper een uurtje rijden van Hasselt, pal in het centrum van Roermond en op een boogscheut van de alom bekende outlet.

In 1863 werd de laatste steen van deze voormalige gevangenis gelegd. “Tot 2007 was het het onderdak van de bolletjesslikkers. Drugssmokkelaars dus”, legt Rianne uit. “Met meer dan honderd cellen in het gebouw kunnen we stellen dat dat in die periode een populaire bezigheid was in Nederland.” De witte pepermuntjes voor de hotelgasten zitten dan ook in een plastic gripzakje met de tekst ‘this is legal’. “Een knipoog naar vroeger”, lacht de hotelmanager.

Achter de tralies van Het Arresthuis. — © Shauni Deferm

© Het Arresthuis

Tralies, celdeuren en een portret

Onze nacht werd geboekt in een Comfort Cachot: de standaardkamer die bestaat uit drie voormalige cellen waarbij de tussenmuren uitgebroken zijn en de ruimtes ingericht werden als zithoek, slaapgedeelte en badkamer. De tralies voor de ramen, de celdeuren met zware sloten en een gigantisch portret van een ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene aan de muur verraden de ijzige geschiedenis van de kamer. De huidige inrichting is dan weer allesbehalve kil, met hout en smaakvolle materialen.

“Ik heb een verrassing”, kondigt Rianne plots aan. “Een upgrade naar de Rechtersuite.” We lopen het cellencomplex door, de metalen zwarte trap omhoog en belanden op een verdieping waar vroeger de rechter, advocaten, cipiers en directeur hun bureelruimtes hadden. De suites zijn ingericht met een knipoog naar de attributen van deze magistraten en medewerkers. Vooral de kleuren van elke suite refereren ernaar. Denk maar aan de zwarte toga van de raadslieden, de blauwe kepie van de gevangenisbewakers en de witte gekrulde pruiken van de magistraten.

De Rechtersuite. — © Shauni Deferm

© Het Arresthuis

We komen onze suite binnen en staan toch even aan de grond genageld. Een gigantische kamer, wit en lichtrijk aangekleed, met een open badkamer - met losstaand bubbelbad én inloopdouche. Hier moet je als gevangene dus niet in de wachtrij om je te wassen.

Eggs benedict en American pancakes

Het restaurant van het hotel, Damianz, is op maandag gesloten. Jammer, want met een score van 15,5/20 bij Gault&Millau en het doel om ooit een ster binnen te halen, waren onze verwachtingen hoog. De receptie vindt meteen een oplossing en boekt een tafeltje in een klein, maar zeer fijn restaurant op de hoek van de straat. Vier gangen en wat wijntjes later kruipen we voldaan in ons kingsize bed.

De Rechtersuite. — © Shauni Deferm

Je kan ook in de Cipiersuite logeren. — © Het Arresthuis

De volgende ochtend genieten we van een inclusief à la carte ontbijt, met smaakvolle eggs benedict met zalm of serranoham tot American pancakes met bosbessen. In een gevangenis slapen was nog nooit zo luxueus. “We hebben bewust gespeeld met dat contrast. Vroeger wilde je hier niet belanden, nu wil je hier niet meer weg”, besluit Rianne. Geslaagd in hun opzet zijn ze wel. “We komen hier toch wel eens terug?”, vraag ik bij het uitchecken aan mijn vriend. Hij heeft al snel door dat het geen vraag, maar een besluit is. Al moet ik er een moord voor begaan, achter deze tralies wil ik nog wel eens belanden.

Een Comfort Cachot boek je vanaf 159 euro per nacht. De Rechter Suite kost 234 euro per nacht. Pollartstraat 7, Roermond. Info en reservaties: www.hetarresthuis.nl

Eggs Benedict bij het ontbijt. — © Shauni Deferm