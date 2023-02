Test op Bosberg stelt Tom Pidcock gerust voor de Omloop Het Nieuwsblad: “Zelfs op mijn minst favoriete helling ga ik snel”

Vijfenvijftigste en achttiende in de twee vorige edities. Veel glorie bracht de Omloop Het Nieuwsblad Tom Pidcock nog niet. Wordt het straks anders? “Beter doen dan in de lente van vorig jaar zal niet moeilijk zijn”, klinkt het na de verkenning.

Geen Van der Poel en Van Aert, maar die andere ‘veldrijder’ is er dus wel. Minder dan een maand nadat hij doelbewust het WK veldrijden oversloeg, start Pidcock in de Omloop Het Nieuwsblad als een van de favorieten. De verkenning deze week stelde de kopman van Ineos Grenadiers alvast gerust. “Die ging redelijk goed, ja’, zegt hij. “Zelfs op mijn minst favoriete helling, de Bosberg, ging ik snel. De beslissing om het WK over te slaan, betaalt zich nu al uit.”

Dat had Pidcock al eerder gemerkt. Vorig weekend won hij de lastigste rit in de Ronde van de Algarve. “Ik merk dat ik een betere renner ben dan vorig jaar in de Algarve”, knikt hij. “Dat was ook het opzet vooraf. Vorig jaar was ik te onregelmatig, ik wilde een meer solide basis. Geen WK betekent dat ik een langere periode had om mij voor te bereiden.”

© BELGA

Pidcock maakt er geen geheim van dat hij dit jaar een hoofdrol in de klassiekers wil spelen. Vorig jaar lukte hem dat te vaak niet, beseft hij. “Het zal niet moeilijk zijn om beter te doen dan een jaar geleden. Dat was niet mijn beste periode. Al was het voor het team daardoor misschien wel net het beste jaar. Zelfs al heb ik nog niet bijster veel gewonnen op de weg, ik ben, jammer genoeg, wel een renner naar wie gekeken wordt. Als ik dan niet honderd procent ben, geeft dat kansen aan andere renners van de ploeg.”

De Lie

Het leidde vorig jaar tot zeges van onder meer Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl en Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix. Die laatste rijdt de Omloop het Nieuwsblad straks in het shirt van Jumbo-Visma. Een aderlating?

“Natuurlijk is zijn vertrek jammer”, zegt Pidcock. “Maar we bouwen al twee jaar aan een nieuw en jong team. Niet zonder succes. Misschien hebben we nu wel een sterkere ploeg dan vorig jaar.”

Maar of die ploeg meteen de zege kan pakken, weet Pidcock niet. Zelf begrijpt hij dat een andere renner nog meer winstkansen heeft. “Arnaud De Lie is dit jaar heel goed begonnen”, klinkt het. “Zelf heb ik nog niet tegen hem gereden. Maar als hij met een groepje naar de finish gaat, kan hij alleen maar verliezen. Dat maakt hem waarschijnlijk tot favoriet.”