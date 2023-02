Mark van Bommel moet stevig sleutelen aan Antwerp-defensie tegen OHL: “Met Mandela Keita als centraal verdediger? Dat kan”

Mark van Bommel moet zondag in Leuven stevig sleutelen aan zijn defensie. De Antwerpcoach mist Ritchie De Laet en Toby Alderweireld door schorsing. “Ik ken de oplossing, want veel opties had ik niet. Mandela Keita bijgevolg een rij naar achter schuiven? Dat kan”, zei de Nederlander twee dagen voor het bezoek aan OHL.

“Als de ploegen boven en onder ons punten laten liggen, is dat mooi meegenomen”, zei Van Bommel vorige week na de winst tegen Eupen (2-0). Profetische woorden, want Genk, Union en Club Brugge morsten met de punten. “Dat mag komend weekend opnieuw gebeuren, zolang wij maar winnen”, grijnsde de Antwerp coach. “Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben al eens een serie (van 27 op 27, red.) neergezet, maar in België mag je heus niet over de ‘kleintjes’ spreken.”

Druk bij OHL

Terwijl Antwerp na Nieuwjaar nog maar één keer verloor in de competitie, op het veld van Union, kon OHL nog maar één keer winnen in 2023. De Leuvenaars pakten een magere 7 op 27 en zijn weggezakt naar een twaalfde plaats. “Dat de druk bij hen groot is, kun je niet ontkennen. Ik ben blij dat Mandela (Keita, red.) bij Leuven heeft gespeeld. Hij kan ons helpen in de voorbereiding.”

Mandela Keita (rechts) bij OHL. — © BELGA

Die voorbereiding verliep door de schorsingen van De Laet en Alderweireld niet zoals gebruikelijk. “Ik had de oplossing snel in mijn hoofd zitten, want veel opties heb ik niet. Nu volgt de logische vraag: welke oplossing? (lacht) Keita een rij naar achter trekken? Dat kan.”

De huurling van OHL draait moeiteloos mee bij de Great Old. “Mandela is een rustige, bescheiden jongen die op het veld niets schuwt. Daar houd ik wel van.” Zijn ex-coach Marc Brys is blij met de snelle integratie van de 20-jarige Keita bij Antwerp, maar hoopt wel dat hij zondag een slechte wedstrijd speelt. “Marc gaat er al van uit dat Mandela speelt”, knipoogde Van Bommel. Ik begrijp zijn stelling wel. Dat is van mijn kant ook zo. Ik hoop ook dat Leuven niet goed voetbalt.”

Terugkeer Stengs

Met Sam Vines, Faris Haroun en Pieter Gerkens trainen opnieuw enkele langdurige geblesseerden met de groep, al moet nog blijken wie van hen zondag effectief wedstrijdfit raakt. Wel met zekerheid van de partij: Calvin Stengs. De Nederlandse spelmaker zat een schorsing van drie matchen uit. “In die tussentijd is Calvin ook licht geblesseerd geweest”, gaf Van Bommel nog mee. “Desondanks is hij goed blijven doorwerken, óók op vrije dagen. En Calvin blijft natuurlijk Calvin. Hij moet het niet alleen van zijn harde werk hebben. Hij kan ook met een creatieve impuls een wedstrijd beslissen.”