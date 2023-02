Griep en vermoeidheid vellen golfer Thomas Detry in Florida

© Getty Images via AFP

Na een zwakke eerste ronde van 76 slagen in de Honda Classic (PGA Tour/8.4 miljoen dollar), die plaatsvindt op de PGA National golfbaan in het Amerikaanse Palm Beach Gardens (Florida), heeft Thomas Detry besloten om de strijd te staken.

De 30-jarige Brusselaar, die de voorbije toernooien steevast de cut haalde en meermaals in de top 15 eindigde, was niet in staat om voluit te gaan. “Griep en vermoeidheid na een intens voorseizoen, maar niets verontrustend”, verklaarde zijn manager.

De Amerikanen Joseph Bramlett, Billy Horschel en Carson Young liepen een openingsronde van 65 slagen, vijf onder par. Het trio telt een slag voorsprong op landgenoten Justin Suh en Pierceson Coody die de vierde plaats delen.

Door de intredende duisternis donderdagavond moesten nog een aantal golfers hun eerste ronde vrijdagochtend afwerken.