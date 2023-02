Nations Cup baanwielrennen: zilver voor Hesters in afvallingskoers, nieuw Belgisch record voor achtervolgers

Op dag twee van de openingsmanche van de Nations Cup baanwielrennen in het Indonesische Jakarta is de Belg Jules Hesters vrijdag als tweede geëindigd in de afvallingskoers. De Belgische achtervolgingsploeg werd zesde met een nieuw nationaal record.

De 24-jarige Hesters overleefde in Jakarta alle afvallingen, maar de Oost-Vlaming moest het in de sprint voor goud afleggen tegen de Japanner Eiya Hashimoto. De Nederlander Yoeri Havik werd derde. Hesters, een specialist in de afvallingskoers, werd eerder deze maand na een declassering zesde op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen.

In de ploegenachtervolging in Jakarta werden de Belgische mannen zesde op veertien deelnemende landen, en dat met een nieuw nationaal record van 3:51.186. Daarmee deden ze drie tienden van een seconde beter dan hun vorige record, dat ze hadden neergezet op het EK in Grenchen. Opvallend: dat klaarden ze in Jakarta zonder sterkhouder Noah Vandenbranden, die omwille van ziekte moest vervangen worden door omnium- en ploegkoersspecialist Lindsay De Vylder.

De manche voor de Nations Cup in Jakarta duurt nog tot en met zondag. In totaal komen er zeven Belgen in actie.