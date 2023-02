Deila voor Clasico: “Als we winnen, dan wordt het moeilijk voor Anderlecht om ons nog in te halen”

Een week na de stunt op Union (2-4) gaat Standard voor een tweede opeenvolgende zege op Brussels grondgebied. Zondagavond (18.30 uur) trekken de Rouches naar Anderlecht voor de Clasico. “Statistisch gezien zijn we in het voordeel”, denkt Standard-coach Ronny Deila.

Deila was in het Lotto Park om Anderlecht live aan het werk te zien tegen Ludogorets. “Ik heb een leuke wedstrijd gezien”, vertelde de Noor. “Het is niet meer het Anderlecht van in de heenwedstrijd. Ze hebben een nieuwe coach, een nieuwe manier van voetballen en enkele interessante nieuwe spelers. Ze zijn standvastiger geworden en er zit meer harmonie in het team. De sfeer in het stadion is ook beter in vergelijking met de wedstrijden die ik er in het begin van het seizoen heb gezien.”

Het feit dat Anderlecht 120 minuten én strafschoppen nodig had om de klus te klaren komt Deila en zijn Rouches niet slecht uit. “Statistisch gezien speelt het in ons voordeel. Zij hebben maar drie dagen rust, maar dat kan genoeg zijn. Ik heb het ook meegemaakt bij Celtic. Winnen helpt. Dat geeft hen sowieso een vertrouwensboost.”

Deila was aandachtig toeschouwer voor het Europese duel van Anderlecht tegen Ludogorets — © BELGA

Speciale wedstrijd

Die vertrouwensboost kreeg Standard vorig weekend met een knappe 2-4 zege op Union. Toch weigert Deila te spreken van een referentiematch. “Ik zag veel dingen die ik graag zie, maar ook dingen die nog beter moeten. Idealiter wil ik mijn ploeg altijd dominant laten voetballen. Op Union was dat niet het geval, maar toch waren we gevaarlijk en hebben we vier keer gescoord uit zeven grote kansen. Dat moet ons veel vertrouwen geven richting zondag. Ik verwacht dezelfde overtuiging als op Union. Iedereen weet hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de club. De sfeer in onze laatste match tegen Anderlecht (gestaakt bij 3-1, nvdr.) was amazing. Spijtig dat het toen zo is geëindigd, maar aan alles kon ik voelen dat dit een speciale wedstrijd is voor beide clubs. Ik kijk ernaar uit om dat zondag opnieuw mee te maken.“

De zege op bezoek bij Union zorgde voor een vertrouwensboost in Luik. — © BELGA

Kloof met Anderlecht

Als Standard wint én Club Brugge-AA Gent op een gelijkspel eindigt, kunnen de Rouches zondag voor het eerst dit seizoen de top vier induiken. “Ik blijf het herhalen: het wordt moeilijk voor ons om bij de eerste vier te eindigen. Dan zullen we elke week ons niveau van tegen Union moeten halen. Die regelmaat missen we voorlopig.”

Met een driepunter tegen Anderlecht zou Standard alleszins een uitstekende zaak doen in de strijd om de top acht. “Als we deze match winnen, dan wordt het moeilijk voor Anderlecht om ons nog in te halen.” De kloof tussen de twee rivalen zou dan vergroot worden tot negen punten met nog zeven wedstrijden te gaan.

Aanvoerder Noë Dussenne is zondag tegen Anderlecht geschorst. — © BELGA

Zonder Dussenne, Perica en Hautekiet

Achterin moet Deila het zondag zonder zijn geschorste aanvoerder Noë Dussenne doen. Ook één van zijn mogelijke vervangers, nieuwkomer Ibe Hautekiet, is onbeschikbaar. De ex-aanvoerder van Club NXT brak woensdag zijn duim op training en moet worden geopereerd. Wellicht rekent Deila straks in de verdediging op de jonge Lucas Noubi (18) die eerder dit seizoen al een uitstekende beurt maakte als stand-in op AA Gent (0-0).

Voorin is Stipe Perica (schouderblessure) niet speelklaar geraakt. De Kroaat maakt in principe pas volgende week zijn terugkeer in de thuismatch tegen Westerlo. Na een sterke invalbeurt op Union lijkt Noah Ohio fysiek en mentaal wel opnieuw klaar voor een basisplaats in het Lotto Park.