Aftrapuren laatste vier speeldagen bekend: ontdek hier wanneer KRC Genk en STVV in actie komen

De kalendermanager van de Jupiler Pro League heeft de exacte speelmomenten voor de laatste vier speeldagen van de reguliere competitie vastgelegd. KRC Genk komt telkens op zondag in actie, STVV in drie van de vier gevallen.

Op de slotspeeldag worden alle wedstrijden op hetzelfde moment afgewerkt (zondag 23 april om 18.30 uur). Indien duels op speeldag 34 geen sportieve relevantie meer hebben voor play-offs en degradatie, kunnen deze nog worden verplaatst naar een andere dag en/of tijdslot.

Na de slotspeeldag komt de kalendercommissie opnieuw samen om de kalender voor de play-offs vast te leggen. Die gaan van start op zaterdag 29 april.

De finale van de Croky Cup vindt plaats op zondag 30 april om 14.30 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De bekerfinale van de vrouwen gaat door op 18 mei op Sclessin in Luik.

Nieuwe data KRC Genk

Zondag 2 april 13.30 uur: KRC Genk-OH Leuven

Zondag 9 april 18.30 uur: Standard-KRC Genk

Zondag 16 april 13.30 uur: KRC Genk-Anderlecht

Zondag 23 april 18.30 uur: Charleroi-KRC Genk

Nieuwe data STVV

Zondag 2 april 19.15 uur: Union-STVV

Zondag 9 april 19.15 uur: STVV-KV Oostende

Zaterdag 15 april 18.15 uur: Cercle Brugge-STVV

Zondag 23 april 18.30 uur: STVV-Antwerp