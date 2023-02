STVV-coach Bernd Hollerbach: “Niet realistisch om over play-offs te praten met deze kern”

“All out till the end!” (Vol gas tot het einde, nvdr.), riep Bernd Hollerbach strijdvaardig toen hij vrijdagmiddag het perszaaltje op het Truiense oefencomplex verliet. Na de recente 0 op 6 geeft de Duitse STVV-coach allerminst een geslagen indruk, al predikt hij wel opnieuw realisme: “Misschien staan we wel boven onze waarde gerangschikt.”

Na twee nederlagen op rij is het een beetje van moeten voor STVV, zondag in Charleroi. Dat beseft Bernd Hollerbach ook wel, al gaf hij dat niet openlijk toe. “Mentaal is het zeker belangrijk om opnieuw punten te pakken na twee nederlagen. De beslissingen van de arbitrage draaiden in de laatste wedstrijden niet in ons voordeel uit. Ook dat speelt mee in het hoofd. Ik merk eveneens dat de spelers vermoeid beginnen te worden, vooral de ouderen. Da’s niet onlogisch gezien onze smalle kern en veeleisende spelstijl.”

Mensen mogen niet vergeten dat STVV in het verleden altijd naar onder heeft moeten kijken. Wat we dit seizoen al hebben neergezet met deze groep is fantastisch” Bernd Hollerbach

Hollerbach trapte zo zelf de voorzet naar de vraag of de citroen niet is uitgeperst, of het heilige vuur niet stilaan is uitgedoofd? “Ik kan alleen maar hopen van niet. Maar ik kan niet in de hoofden van de spelers kijken. Ik zal tot de laatste snik mijn best doen voor deze club en elke wedstrijd aanvatten om ze te winnen. Maar mensen mogen niet vergeten dat STVV in het verleden altijd naar onder heeft moeten kijken. Wat we dit seizoen al hebben neergezet met deze groep is fantastisch.”

Een scenario zoals dat van twee seizoenen geleden ziet Hollerbach zich niet herhalen. Toen sprokkelden de Kanaries amper nog punten nadat ze onder Peter Maes het behoud hadden verzekerd. “Ik geloof niet dat het nu ook zo’n vaart zal lopen. Daarvoor is deze groep mentaal te sterk. Kijk naar hoe ze er met z’n tienen nog voor knokten tegen Westerlo. Dat zegt genoeg. Veel spelers zijn einde contract en toch geven ze zich nog voor de volle honderd procent. Ik heb hen daar deze week nog eens voor gefeliciteerd, want evident is dat niet in deze situatie.”

Toni Leistner maakte deze week ook officieel bekend dat zijn contract niet verlengd wordt. — © Dick Demey

Minder kwaliteit

Dat het nu ook mag stoppen met over play-off 2 te spreken, gaf Hollerbach nog mee. “Voor deze kern is die doelstelling niet realistisch. Met Brüls en Al-Dakhil verloren we onze twee beste spelers in januari. Ook Kagawa vertrok. Die spelers tilden op training het niveau omhoog. Kwaliteit op training is ook belangrijk als je in de wedstrijden een hoog niveau wil halen. De kwaliteit in de kern is erop achteruitgegaan, dat moeten we durven benoemen. Maar qua inzet en mentaliteit kan ik de jongens niets verwijten.”

Over de tegenstander van zondag dan. Charleroi staat na 26 speeldagen net onder STVV op de elfde plaats. De Zebra’s van Felice Mazzu hanteren een gelijkaardige spelstijl als de Kanaries, die overigens voltallig en fit zijn. “Fysiek is Charleroi een sterk team en ze kunnen een blok neerzetten”, knikte Hollerbach. “Net als ons vallen ze diep terug en proberen ze scherp tegen te prikken. Ik verwacht dus een gesloten wedstrijd.”