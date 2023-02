Na speech van Camilla: boeken van Roald Dahl worden dan toch niet enkel gecensureerd uitgegeven

Camilla had in privékringen eerder al haar ongenoegen laten blijken over de geplande censuurwerken in de boeken van Roald Dahl. Donderdag uitte ze haar twijfels ook openbaar in een gepassioneerde speech. Vanuit het Clarence House pleitte ze voor vrije meningsuiting en het recht van auteurs om zich uit te drukken zoals ze zelf willen.

Haar vraag werd gehoord door uitgeverij Puffin. In een statement liet de uitgeverij vrijdag weten dat het binnenkort twee versies van de boeken te koop zal aanbieden: een herschreven versie zonder offensief taalgebruik en een versie met de originele verwoording van Roald Dahl zelf. In die laatste versie zouden woorden als “dik” of “paardengezicht” dus gewoon blijven staan.