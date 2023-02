Gezien, Tadej Pogacar? Ook Jonas Vingegaard geeft meteen z’n visitekaartje af en wint bergetappe na splijtende aanval

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen vrijdag meteen gewonnen. De 26-jarige Deen was in Spanje de sterkste in de tweede etappe van de O Gran Camino (cat. 2.1), waarvan de openingsrit donderdag wegens sneeuwval geannuleerd werd. Na 184,3 kilometer van Tui naar A Guerda had de Tourwinnaar op de top van de Monte Tegra (3,9 km, 7,2 %) 21 seconden voor op de Portugees Ruben Guerreiro. De Spanjaard Ion Izagirre werd op 24 seconden derde. Vingegaard is ook de eerste leider.