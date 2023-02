De ooievaars bleven rustig in de bomen zitten. — © RR

Averbode/Sint-Truiden

Tina Noblesse uit Sint-Truiden, die nu in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) woont, beleefde deze week dé ervaring van haar leven. In haar tuin streken maar liefst 24 ooievaars neer. “Dit maak ik maar een keer in mijn leven mee”, lacht Tina.