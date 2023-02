Gedaan met vermommingen. Amper een maand na de reeks afscheidsconcerten van The Clement Peerens Explosition zoekt bezieler Hugo Matthysen (67) de theaterpodia op met HURORAM!. “Heel beschaafd en veel rustiger”, omschrijft hij die verrassende duik in zijn omvangrijke repertoire. Spoileralert: wie plat Antwerps, Dikke Lu of Foorwijf wil horen, gaat op zijn honger blijven.