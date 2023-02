EMA geeft coronamedicijn Merck geen markttoelating, na eerder versneld groen licht

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft een aanvraag tot markttoelating voor Lagevrio, een coronamedicijn van farmabedrijf Merck, verworpen. Volgens het EMA “kon het klinisch voordeel van Lagevrio niet worden aangetoond”. Dat is opvallend, want het coronamedicijn van Merck kreeg eind 2021 nog versneld groen licht van datzelfde EMA.

Lagevrio is een pil die gebruikt wordt bij volwassenen met COVID-19 die geen extra zuurstof nodig hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van ernstige symptomen.

Het EMA zegt alle beschikbare gegevens onder de loep te hebben genomen en daarin geen bewijs van een klinisch voordeel te hebben aangetroffen. “Op basis van het geheel van gegevens was het niet mogelijk te concluderen dat Lagevrio het risico op ziekenhuisopname of overlijden kan verminderen of de duur van de ziekte of de tijd tot herstel kan verkorten bij volwassenen die een risico lopen op ernstige ziekte”, aldus het EMA. “Voorts was het niet mogelijk een specifieke groep patiënten aan te wijzen bij wie een klinisch relevant voordeel kon worden aangetoond.”

Op basis van deze conclusies werd de marktaanvraag naar de prullenmand verwezen.

Farmabedrijf Merck stelde in een reactie in beroep te gaan tegen de beslissing en een herevaluatie aan te vragen.

Opvallend is dat datzelfde EMA midden oktober 2021 nog versneld groen licht had gegeven voor de coronapil van Merck. Het deed dat met name met “het groeiend aantal infecties en sterfgevallen in de EU die te wijten zijn aan COVID-19” in het achterhoofd. Ook ons land schafte eind 2021 10.000 behandelingen van het coronamedicijn aan.