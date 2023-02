BV Hotspot. Astrid Coppens in de VS, een psychedelische Olga Leyers en Evy Gruyaert zingt

Astrid Coppens vertoeft dezer dagen in de Verenigde Staten en daar moest ze uiteraard een bezoekje brengen aan broerlief Laurens. Dat leverde een leuk familieportret op.

Hoe maakt Véronique Leysen zich op? Als je altijd al het antwoord wilde weten op die vraag, ben je nu uit je lijden verlost. Op Instagram deelde ze namelijk een handige tutorial.

Ze zien er ietwat psychedelisch uit, de nieuwe foto’s van Olga Leyers voor VIER. Maar haar outfit zouden we met plezier kopiëren!

Zingen om je goed te voelen, dat is blijkbaar één van de geheimen van Evy Gruyaert. Wij beginnen voortaan dus zonder schaamte onze dag met een portie douchegekweel.

Sommige mensen hebben last van hoogtevrees, maar daar hoort Heidi Van Tielen duidelijk niet bij. Met een grote smile sprong ze van 1.400 meter hoogte de leegte in.

Wat gebeurt er als Shania Gooris richting Parijs trekt? Dan krijg je dus een overload aan kiekjes van de Eiffeltoren.

Dat vintage helemaal in is, wisten we al langer. Maar wanneer zelfs Sarah Puttemans overstag gaat, heb je een heuse trend te pakken.

Hoe ziet jouw outfit eruit op een doordeweekse woensdag? Vast niet zo goed als die van Celine Van Ouytsel, dat is bijna zeker.